Desmienten Choferes de Colectivos Incremento al Pasaje en Tapachula

*Manifiestan que no hay Nada Oficial.

Tapachula, Chiapas; 2 de Marzo del 2024.- Choferes de distintas rutas de combis en la Ciudad de Tapachula, desmintieron que exista un incremento al costo en el pasaje de 8 a 10 Pesos; esto después de que en las redes sociales trascendiera dicha información, la cual aseguran es falsa.

Actualmente en las rutas que cubren los colectivos en su modalidad de combis, el pasaje cuesta “8 Pesos”. Lo que hasta el momento sigue vigente.

En un recorrido que realizó rotativo EL ORBE por las diferentes bases de combis, se pudo constatar dicha información.

Al respecto, Néstor, chofer de un colectivo, desmintió la versión de un aumento al pasaje.

Precisó que hasta el momento la Coordinación Estatal del Transporte no les ha informado nada.

De igual forma Gabriel, checador de colectivos en el centro de la Ciudad, manifestó que no saben nada sobre el posible incremento, solo rumores de que en algunas rutas los choferes supuestamente están cobrando diez Pesos. Pero no hay nada oficial, por lo que consideraron que se trata de una noticia falsa.

Las autoridades del transporte no han dado a conocer nada sobre este posible aumento en el pasaje, señaló.

Entrevistado por aparte, Delmar Zamora, chofer de la ruta Solidaridad y La Libertad, aseguró que por el momento no tienen ninguna información al respecto.

Lo mismo manifestó otro chofer de nombre Germán, quien consideró que las autoridades son las que deben actuar en caso de algún abuso sobre el incremento al pasaje en algunas rutas. EL ORBE/JC.