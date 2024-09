Fugas de Agua Proliferan en Varias Colonias de Tapachula

*Ante la Huelga del Coapatap no hay Quien Atienda los Reportes.

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo del 2024.- Desde hace tres meses habitantes de la colonia Seminarista vienen padeciendo por varias fuga de agua potable en la segunda calle principal, la cual ya fue reportada en la oficina del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Coapatap, sin embargo, no hay para cuando sea arreglada.

Así lo dio a conocer la señora Sirene Zavala Lara, habitante de ese lugar, quien al ser entrevistada por el rotativo El Orbe, aseguró que es lamentable lo que ocurre con esas fugas, ya que se está perdiendo el vital líquido en esa calle, mientras que otras colonias de la ciudad sufren por la falta del agua.



Comentó que en la mencionada calle por lo menos son 6 partes de la tubería que se han roto, pues componen en un lado y mañana aparecen en otro.Señaló que llevan meses de estar viviendo esta situación la cual les preocupa ya que no hay autoridad alguna que intervenga en arreglar este problema que ya fue reportado en repetidas ocasiones.Dijo que en su caso no pueden limpiar sus banquetas por el agua que les impide podar el monte, pues podrían contraer enfermedades de la piel si se meten entre el lodazal que se ha generado.Lo irónico destaca la denunciante, es que mientras en la calle se desperdicia el agua en las tuberías domiciliarias de la colonia no cae ni una sola gota del vital liquido, debido a que las fugas han proliferado.Finalmente, dijo que llevan días sin el vital líquido y han tenido que pagar pipas de agua para poder hacer los quehaceres del hogar, por lo que piden a las autoridades correspondientes manden arreglar estas fugas de agua, que se está desperdiciando desde hace ya varios meses. EL ORBE/Nelson Bautista.