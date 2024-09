Protestan Trabajadores de Moscamed en Tapachula

Exigen incremento salarial y mejores prestaciones laborales; también denuncia hostigamiento laboral.

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo del 2024.- Trabajadores del Centro de Empaque de la Mosca del Mediterráneo de la planta Moscamed, ubicada en el cantón Leoncillos a la altura del Km. 19.8 de la carretera Tapachula-Puerto Madero, se manifestaron en las afuera de las instalaciones, en donde exigieron un aumento salarial, así como denunciaron represión y hostigamiento laboral.

La protesta se llevó a cabo este miércoles en horas de la mañana, en donde también solicitaron la basificación, ya que la mayoría lleva muchos años de contrato y no les dan más garantías laborales.

Los inconformes suspendieron sus laborales hasta no tener una respuesta de parte de los directivos de este programa fitosanitario más importante que opera la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal, en esta zona fronteriza con Guatemala, ya que genera un bien público que beneficia a los consumidores y a los productores de pequeña y mediana escala que no cuentan con recursos técnicos y financieros para enfrentar una plaga agrícola.

Los trabajadores inconformes indicaron que son empleados por contrato, pero con antigüedad de más de 20 años en la dependencia y carecen de muchos beneficios laborales.

De continuar con el paro de labores puede traer muchas consecuencias a la planta, como el bajo rendimiento de calidad, afectaciones en la producción y manejo de la mosca de la fruta. EL QUINTO PODER DE MEXICO.