Fraccionamiento Los Laureles en Total Abandono de las Autoridades Municipales

*Habitantes Denuncian Problemas de Basura e Inseguridad.

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo del 2024.- Habitantes del fraccionamiento Los Laureles manifestaron su inconformidad contra el actual Ayuntamiento, debido al total abandono no solo en la que está su demarcación, sino la ciudad completa, y para muestra el lado suroriente, el cual se ha convertido en un basurero.

En cuanto a Los Laureles Avenida Las Palmas se encuentra inundada de basura, bolsas llenas de desechos, árboles sin podar, un poste de luz a punto de caer, una caseta de vigilancia inservible, terrenos baldíos inundados de basura, falta de alumbrado y agua potable, calles destrozadas por el mismo COAPATAP, pues no han reparado las fugas de agua que llevan más de 4 meses sin atender, así como asaltos en plena hora del día sin que alguna autoridad voltee a verlos y haga algo al respecto.

Los inconformes señalaron que nunca había pasado que un Ayuntamiento abandonara totalmente a sus habitantes, siendo que ocupan la Presidencia Municipal gracias a los pobladores, y no se les hace justo que esta situación se agrave día con día, y pese a las denuncias que se han hecho, los encargados de dar solución al problema hacen caso omiso. EL ORBE/Martha Guillén