Poca Afluencia de Pasajeros en Líneas Aéreas

*Vuelos Apenas Llegan a un 70% de Ocupación.

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo del 2024.- Hasta estos últimos días, los vuelos comerciales en Tapachula, tanto de salidas como de llegadas, tienen un factor de ocupación del 70 por ciento, lo que resulta un tanto preocupante porque en estas mismas fechas el año pasado ya presentaba un cien por ciento de ocupación.

Así lo dio a conocer el señor Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, Director de Vuela Agencia de Viajes y Consejero de Coparmex Costa de Chiapas, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, manifestó que hay un poco de confianza que durante la celebración de Semana Santa, la conectividad aérea pueda alcanzar el ciento por ciento.

Sin embargo, explicó que han observado desde la segunda quincena de enero pasado una desaceleración en la economía, y no solo en esta región, sino en todo el país, lo cual ha propiciado una baja considerable no solo en cuanto al turismo y a la aviación comercial, sino en todos los sectores, lo cual es preocupante.

Para Tapachula, consideró, en cuanto a turismo y a conectividad aérea se refiere, hay dos temporadas fuertes: durante Semana Santa y en el mes de diciembre.

Por eso, hay cierta confianza que durante los días más fuertes de la celebración de la Semana Mayor, se pueda alcanzar un mayor porcentaje en la ocupación de asientos.

Fuera de ello, señaló que Tapachula pueda tener una baja considerable en cuanto al arribo de turistas guatemaltecos.

Explicó que hasta el año 2019, de lunes a jueves llegaban a Tapachula unos 3 mil turistas por día, y que en los fines de semana, de viernes a domingo, el ingreso era de 5 mil.

Sin embargo, para el presente año considera que la baja en llegada de turistas guatemaltecos a Tapachula, va a ser de 70 a 80 por ciento, debido a un capricho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y de la Aduana tanto de Suchiate como de Talismán, que desde el 20 de enero pasado no permiten el ingreso a México tanto de camionetas turísticas como de autobuses (de los amarillos), con el argumento que no cuentan con un permiso especial, un documento que desde hace unos 15 a 20 años no se les había solicitado.

Para comprobar esa probable baja en el número de turistas guatemaltecos que llegan a Tapachula, comentó que durante la celebración de la Feria Mesoamericana en el año 2023, no había una sola habitación disponible en los hoteles: en cambio, este año, la gente de Guatemala sólo llegó a la Feria el día en que actuó Carín de León.

Dijo por último que donde sí puede verse beneficiado Tapachula, es con el arribo vía terrestre del turismo nacional, ya sea de la Ciudad de México o de otras regiones del país, así como de otras ciudades del Estado de Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista