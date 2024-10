Representantes de Colonias en Tapachula Protestan en Oficinas de la CFE

Exigieron atención a demandas y que la empresa brinde un mejor servicio a la población.

Tapachula, Chiapas; 3 de Abril del 2024.- Representantes de varias colonias, adheridas al Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), protestaron la mañana de este miércoles en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para exigir sean atendidas las demandas de un mejor servicio.

Horacio Juárez Salazar, dirigente de la organización y representante de los colonos, en entrevista con el rotativo El Orbe estableció que una de las principales demandas es que el suministro eléctrico que reciben se registran muchas variaciones de voltaje, lo cual les daña sus aparatos electrodomésticos y de entretenimiento.

De igual forma, pidió a la empresa CFE cambie los transformadores, porque las comunidades han crecido y esos aparatos ya no soportan la carga, razón por la cual se producen variaciones en el suministro eléctrico, y en repetidas ocasiones se quedan sin el servicio.

El entrevistado citó los casos de las colonias El Paraíso, Pacayalito, Poste Rojo, Democracia, entre otras, donde sus habitantes tienen serios problemas, pero los funcionarios de la CFE han hecho caso omiso a los reportes que han presentado los pobladores.

Señaló que esta mañana no fueron a pedir, ni mucho menos a suplicar a la CFE, dijo que fueron a exigir un servicio que se paga con tarifas demasiado altas. Apuntó que los funcionarios de la empresa se la pasan diciendo que lo van a ver, pero que siempre es lo mismo, y no resuelven nada.

El entrevistado estableció que ya no quieren que los atiendan los empleados menores de la empresa, porque éstos no tienen facultades para dar una solución a sus problemas. La petición fue que los atendieran en la superintendencia de la paraestatal.

Aseguró que si de aquí al 15 de este mes, la CFE no les da solución a sus demandas, cambiando los transformadores y el cableado, así como hacen la reposición de postes; entonces se irán a la resistencia civil, porque ya están hartos que los traigan de un lado a otro y no les resuelvan sus problemas. EL ORBE/Nelson Bautista