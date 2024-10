Pobladores de Nuevo Mundo Realizan Bloqueo por Falta de Suministro Eléctrico

*Al Parecer se Quemó un Transformador.

Tapachula, Chiapas; 8 de Abril del 2024.- Desde hace tres días, los habitantes de la colonia Nuevo Mundo (Primera etapa), ubicada al suroriente de la Ciudad de Tapachula, no cuentan con el suministro de energía eléctrica, supuestamente porque se quemó el transformador, por lo que realizaron una manifestación para exigir atención de parte de la CFE.

Los inconformes bloquearon por la mañana de este lunes, el boulevard Indeco Cebadilla, en donde no permitieron el tránsito vehicular, con la finalidad de que la Comisión Federal de Electricidad resuelva el problema con prontitud.



En entrevista con rotativo EL ORBE, Concepción Albores Rizo dio a conocer que antes fueron a las oficinas de la CFE para reportar la falla y para exigir la reinstalación del suministro eléctrico, pero ahí les dijeron que en este momento no tienen equipo y habría que esperar hasta que llegue de Oaxaca para sustituir el transformador dañado.En la colonia mencionada hay personas enfermas, dializadas, y tienen la necesidad de tener en el refrigerador sus medicamentos, subrayó, pero todo se les ha echado a perder, precisamente por la falta de fluido eléctrico.No es la primera vez que se quedan sin energía eléctrica, denunció, hace meses sufrieron lo mismo quienes viven en Nuevo Mundo Tercer Etapa, en esa ocasión, e igual que ahora, a la CFE no le importó nada la falta del suministro eléctrico, lo reinstalaron hasta que les dio la gana.Advirtieron que si el personal de la paraestatal no les resuelve el problema lo antes posible, ya acordaron todos los vecinos que van a tomar otras medidas más drásticas, pues no soportan el mal servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad.Finalmente, comentó que aunque el servicio es bastante malo, a la CFE no se le puede deber, porque ellos de inmediato cortan el servicio eléctrico cuando no se les paga a tiempo. EL ORBE/Nelson Bautista