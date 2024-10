Se Multiplican las Fugas de Agua por Varias Colonias de Tapachula

Mientras en otros sectores hace falta el vital líquido.

Tapachula, Chiapas; 8 de Abril del 2024.- Es una verdadera lástima que mientras en varias partes de la Ciudad de Tapachula no hay agua potable, en otros lados se desperdicie sin consideración alguna, por la simple irresponsabilidad de quienes manejan este servicio.

La señora Mazami Toledo Ramos, ciudadana tapachulteca que vive por el rumbo de la colonia Los Laureles II, dio a conocer que por el lado del parque de esta colonia, hay dos importantes fugas de agua potable, donde el vital líquido se riega lastimosamente todo el día.



En entrevista por rotativo EL ORBE, dijo que son cientos de metros cúbicos de agua los que corren por las calles, debido a que nadie del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) se preocupa en arreglar esas fallas, que llevan ya varios días.Destacó que la actual época de sequía está pegando muy fuerte y de seguir así, y se teme que el vital líquido empiece a escasear, como ha sucedido en otros lugares del país, sin embargo, en las tuberías con fugas se desperdicia el agua y ninguna autoridad se preocupa por resolver este problema.La entrevistada señaló que los empleados del COAPATAP no pueden decir que no estaban enterados de estas fugas, ya que al parque de Laureles II, es muy concurrido, y mucha gente ha reportado dichas fugas.Las fugas se multiplican por toda la Ciudad, y al igual que en Los Laureles II, lo mismo sucede en Fovi Banamex y 5 de Febrero, por mencionar algunas colonias, en donde también se desperdicia el agua de manera desconsiderada.Es necesario que los trabajadores recorran las calles de la Ciudad con el fin de verificar estas fugas y puedan repararlas, dijo, para no seguir desperdiciando el vital líquido. EL ORBE/Nelson Bautista