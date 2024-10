Piden la Construcción de Muro de Contención en el Río Suchiate

* Desaparecieron los Recursos Autorizados por Conagua.

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril del 2024.- Los agricultores de la parte baja del municipio de Suchiate y colindantes con la ribera del río Suchiate, piden a los candidatos para los diferentes puestos de elección popular, su apoyo para la construcción de un muro de contención en el mencionado afluente.

Como ya es del conocimiento público, desde hace varios años las fuertes corrientes del citado río se han desplazado hacia el lado poniente, carcomiendo tierras ejidales de campesinos que viven desde la cabecera municipal Ciudad Hidalgo hasta las comunidades de Jesús, Miguel Alemán, Ignacio López Rayón y La Libertad, dejándolas las tierras del lado guatemalteco.

Ángel Ríos Díaz, representante de productores del ejido Ignacio López Rayón, en entrevista con rotativo EL ORBE, dijo que para evitar que se siga perdiendo terreno mexicano, por parte de la Comisión Nacional del Agua se programó la construcción de espigones para detener la corriente, pero resulta que ahora nadie sabe dónde quedaron los millonarios recursos autorizados para la obra.

En esta efervescencia electoral en donde todos proponen, a veces cosas sin beneficio, los productores del municipio de Suchiate y sus habitantes de las comunidades ya mencionadas, exigen a los candidatos y candidatas la construcción de un muro de contención sobre el río Suchiate, pues en cada temporada de lluvias México pierde territorio.

La situación es angustiosa, apuntó, pues hay ejidatarios que siguen siéndolo porque tienen el título o por el certificado agrario, pero ya no tienen ni siquiera un lote para parar una casa; porque las parcelas quedaron del lado de Guatemala. Ese es un problema que viene desde cuando el huracán Stan en el año 2005 y a la fecha, y el proyecto no se termina.

Destacó que la desaparición progresiva de la ribera del Suchiate en el lado de Chiapas, erosionada por la abundante agua en temporada de lluvias, es una preocupación para las familias locales que se quedan sin patrimonio, pero esto no parece importar a las autoridades municipales, estatales y federales de México.

Asimismo, los productores solicitaron que se realice una auditoría para que se recupere ese recurso extraviado o desaparecido, y se aplique en la construcción de los espigones en el río, porque además de la pérdida de patrimonio, las inundaciones son de alto riesgo para las comunidades de la zona baja del municipio de Suchiate

De acuerdo a un estudio de los ejidatarios, son 19 kilómetros de bordo que ocasionan el daño, en donde se necesitan, alrededor de 250 espigones. Esta contención serviría para redireccionar la corriente del agua y que esté lejos de las comunidades y de las zonas productivas para evitar su inundación, sobre todo en temporada de lluvias. EL ORBE/Nelson Bautista