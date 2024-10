Trámites Burocráticos y Migratorios Generan Pérdidas a Comerciantes de Tapachula

* El 95 % de Compradores de Tecnología ya no los Visitan.

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril del 2024.- Comerciantes y empresarios de la

Ciudad de Tapachula denunciaron que en el presente sexenio han venido perdido clientes procedentes de Guatemala, debido a los trámites burocráticos y los abusos de los que son objeto en las aduanas. Aseguran que un 95% del turismo tecnológico procedente del vecino país ya dejó de venir.

Lo anterior fue dado a conocer por el Ingeniero Roberto Aguilar Pérez, propietario de Radio Servicio Aguilar, al reconocer que la afluencia antes de compradores procedentes de Guatemala, ya bajó bastante.

“Perdimos a nuestros clientes guatemaltecos, porque siempre hay muchos problemas para pasar en la frontera, tanto como para pasar, identificarse, la TVR y luego cuando regresan con cualquier bolsita de cualquier cosa que hayan comprado, aunque lleven su factura y todo, les piden que vuelvan a repagar y es bastante molesto para ellos”, denunció.

Tiene más de un año esa situación, afirmó, y el problema es con las autoridades migratorias o de aduana en los puentes, tanto de Ciudad Hidalgo como de Talismán, en donde las autoridades han sido muy estrictas en muchos de los casos.

Un ejemplo -dijo- es que antes venían unas personas a reparar equipos acá, porque la tecnología que tenemos aquí para reparación, los técnicos que están en la Ciudad tienen muy buen nivel, entonces los chapines traían sus equipos, pero cuando los quieren regresar tienen que pagar impuestos como si fueran nuevos, lo hayan reparado o no, si quieren volver a reingresarlo a Guatemala deben volver a pagar como si lo estuvieran exportando de México.

Cuestionado sobre el porcentaje de clientes que se ha perdido del país vecino, manifestó que un 95% aproximadamente, es el llamado turismo tecnológico, que venían, reparaban cosas que allá no pueden reparar o que no pueden conseguir un mayoreo de piezas. Pero de ahí ellos tienen una ventaja, los visitan agentes de ventas de Miami, tienen otra relación.

Estos clientes representan casi un 20% de su modelo de negocios, y es un escalón que han bajado como comercio local, sin embargo, también reconoció que son cosas cíclicas, que ya ocurrieron también en los años 90’, por lo que consideran que esto va a cambiar. EL ORBE/JC