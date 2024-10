Exigen al Ayuntamiento Rehabilitación y Apertura del Parque Ecológico

* Se ha Convertido en Refugio de Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril del 2024.- El Parque Ecológico, ubicado al sur de la Ciudad de Tapachula, sigue ocupado por los diferentes grupos de migrantes, quienes están en espera de documentos migratorios que les facilite continuar su trayectoria rumbo a la frontera norte de México con los Estados Unidos.

Sin embargo, dicho predio se ha convertido en un cochinero y ha sufrido destrozos a manos de los migrantes, quienes le han propiciado una fuerte contaminación, lo cual no solo da mala imagen sino que afecta a todos los habitantes de colonias colindantes, en el área que, se supone, debería de ser un espacio de esparcimiento familiar para los tapachultecos.

Lo anterior fue dado a conocer por Luis Alberto Soto Vázquez, dirigente de la colonia Pobres Unidos, quien en entrevista con rotativo EL ORBE afirmó que es urgente que las autoridades ya no cedan ese espacio a los migrantes, porque fue creado para beneficio de la población tapachulteca.



Tiene ya varios meses en que el Parque Ecológico fue cerrado para la gente de este lugar, pero de pronto fue facilitado para albergar ahí a todos los grupos de migrantes, quienes, en lugar de cuidarlo, lo han destrozado por completo, afirmó.Una solución, destacó, sería que las autoridades correspondientes otorguen con más prontitud los documentos que solicitan los migrantes para poder continuar su trayectoria rumbo a la frontera norte, y no tener que hacerlos esperar durante muchos meses, varados en esta Ciudad.Asimismo, comentó que este Parque es un lugar atractivo no solo para los tapachultecos, sino también para toda la gente que visita a Tapachula. Por lo tanto, se le debe tener en magníficas condiciones, no todo sucio y abandonado como se encuentra ahora. EL ORBE/Nelson Bautista