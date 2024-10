No Hay Agua en Diversas Colonias de Tapachula

* Pero los Recibos Llegan Puntualmente.

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril del 2024.- Habitantes de diversas colonias del municipio de Tapachula se han venido quejando por la falta del suministro de agua en los domicilios, lo cual ha generado malestar social entre la población en contra de la administración que aun preside la edil, Pánfila Gladiola Soto Soto.

Las inconformidades se han dado a conocer en las últimas semanas, en donde ahora toco turno de manifestarse a los habitantes de la colonia Lomas del Soconusco, al nororiente de la Ciudad, en donde no cuentan con el suministro de agua potable, provocando que quienes habitan en ese lugar sufran en plena temporada de calor, pues de las tuberías no cae ni una sola gota.

En entrevista con rotativo EL ORBE, la señora Eva Díaz Puchero, aseguró que en las noches se ponen en vela para esperar la llegada del agua, pero resulta que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap) no les surte el vital líquido.

Para cubrir algunos quehaceres, dijo, tienen que dirigirse con algunos vecinos que tienen pozos artesianos para pedirles agua, la cual no se las niegan, pero sí ven un tanto incómodo que a cada rato les estén pidiendo el apoyo.



Lo que la denunciante ve incongruente es que el Coapatap, a pesar de que no surte el agua, los recibos sí los manda puntualmente para que se paguen, cuando el servicio es totalmente deficiente, o mejor dicho, no hay ningún suministro del líquido.La mañana de este viernes se presentaron en las oficinas del Coapatap, no solo para reportar que no tienen agua, sino para protestar porque, a su juicio, no es posible que les estén cobrando un servicio que no existe.En el mismo tenor se expresó la señora Dora Guillermina Ortiz, quien aseguró que el agua que surte Coapatap es rodada y primero pasa por varias colonias hasta llegar a Lomas del Soconusco. Por eso es que en esta última comunidad, ya no llega el vital líquido.Dio a conocer que el suministro inicia desde la colonia Colosio, de ahí va a San Luis, luego Montenegro, 12 de Octubre, Lomas de Chiapas, San Gerónimo, y por último debería de llegar a Lomas del Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista