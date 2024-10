Remodelación del Parque Central en Cacahoatán Genera Pérdidas a Comerciantes

*La Obra Lleva un año y aún no se Sabe Cuándo la Concluirán.

Tapachula, Chiapas; 19 de Abril del 2024.- La obra de remodelación del Parque Central de Cacahoatán, genera pérdidas del 60 por ciento a los comerciantes ubicados alrededor del mismo y en las calles aledañas que fueron cerradas a la circulación.

En entrevista con Periódico EL ORBE, la empresaria Verónica Cancino de Macal, del negocio “El Bolillazo”, aseguró que dicha obra lleva poco más de un año, y no se ve para cuándo vaya a concluir, generando molestias a la población en general por la lentitud de los trabajos.

Destacó que a su modo de ver las cosas, ha habido demasiada lentitud en la remodelación. El problema, comentó, es que ya está encima la temporada de lluvias y entonces, la obra podría sufrir más retrasos o dificultades.

El Parque Central no es un espacio turístico propiamente, sino más bien es un lugar de esparcimiento familiar, sostuvo. La gente lo utiliza para distraerse un poco o para las actividades gastronómicas que se realizan los fines de semana, lo cual hoy está interrumpido.

El problema para los comerciantes es que las autoridades municipales decidieron cerrar algunas calles como parte de dicha remodelación, y ahí sí resultan afectados porque los clientes o consumidores no pueden llegar a las tiendas.

En este período de tiempo los comerciantes que están resultando afectados han recibido el apoyo de parte de la licenciada Anabel Sánchez Salgado, dirigente de la Canaco Cacahoatán, quien ha estado al pendiente, pidiendo también la agilización de la obra.

Confían en que una vez concluida la remodelación del parque y que abran la circulación de las calles que hoy están cerradas, el movimiento comercial vuelva a ser como había sido anteriormente, para que también los clientes o la gente que visite Cacahoatán tengan espacio para moverse. EL ORBE/Nelson Bautista