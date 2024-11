Inseguridad Afecta el Traslado y Comercialización de la Producción del Café

*Productores se ven Obligados a Venderlo con Intermediarios.

Tapachula, Chiapas; 5 de Mayo del 2024.- La inseguridad en algunos municipios fronterizos dedicados a la producción de café está afectando el traslado y comercialización del aromático grano, un ejemplo es Amatenango de la Frontera, en donde los productores optan pagar transporte, el cual les genera demasiados gastos, o vender con intermediarios.

Esta situación también ha impactado en las cafeterías, sobre todo las dedicadas a procesar el café y darle un valor agregado al producto, pues los costos del producto se elevan.

Lo anterior se desprende de la entrevista que brindó la empresaria, Leticia Poumian Torres, quien explicó que como dueña de una cafetería anteriormente compraban el aromático grano en otros municipios de la entidad, siempre buscando una mejor calidad y a buen precio.

Reveló que su empresa antes compraba en Amatenango de la Frontera, sin embargo en la actualidad los productores se sienten inseguros, por lo que venden su producto con los denominados coyotes o intermediarios, ante el miedo de que les quiten la producción en las carreteras de la entidad.

El tema de la inseguridad es algo que no se puede esconder, y está impactando muy fuerte entre los productores, ya que al vender con intermediarios sus ganancias se están esfumando.

La empresaria reveló que por increíble que parezca, en su caso están a punto de quedarse sin café, ya que el productor y proveedor que tienen en el municipio en mención tiene demasiadas dificultadas para poder mover su producción, y eso también les afecta en la cafetería.

“Les llegan a pedir dinero para poder mover el café, y dos, está la parte de que prefieren no mover el café porque les da miedo, que aunque les pidan dinero se los quiten en el camino, se los quiten y que al final les hagan daño, entonces es esta parte que ellos están viviendo”, denunció.

Ante esa situación, Poumian Torres lamentó que los productores y empresarios del sector vivan con inseguridad y con miedo, en un lugar donde vivimos todos, en donde no se pueda mover algo. Recordó que la cafeticultura es una de las principales actividades económicas en la entidad, al igual que la producción de plátano. EL ORBE/JC