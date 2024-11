Identifican a Personas que Vandalizaron Espectacular de Luis Armando Melgar

*Se Procederá Contra los Responsables por la Vía Jurídica.

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo del 2024.- Gracias a las cámaras de seguridad que se encuentran en la ciudad de Tapachula, autoridades identifican plenamente a las personas que vandalizaron un espectacular de Luis Armando Melgar Bravo, candidato del Partido Verde Ecologista de México al Senado de la República.

El espectacular en mención, que dice claramente que “Con la Salud no se Juega”, se encuentra ubicado en la esquina de la 6ª Sur con 8ª Poniente en el primer cuadro de la ciudad.

Hasta el momento se tienen datos precisos de los vehículos utilizados y los autores materiales de este acto vandálico, tipificado como violencia electoral, por lo que en las siguientes horas se identificará plenamente a los autores intelectuales de este bochornoso acto.

Al respecto, vía telefónica, Luis Armando Melgar Bravo, candidato al Senado de la República por el estado de Chiapas, dio a conocer que su campaña y la aceptación de la ciudadanía avanza de manera contundente, y lamentó que haya personas que actúan con inmadurez y sobre todo con total falta de respeto a los ciudadanos.

“Esto sólo demuestra que vamos bien gracias a la gente, construyendo una nueva ERA para Chiapas, con el apoyo de la Dra. Claudia Sheinbaum, no sé porque nos tienen miedo, además estos espectaculares y toda la poca propaganda política que yo utilizo, sale de mi bolsa, no es dinero del erario público ni nada que se le parezca, pero espero que las autoridades sigan con su trabajo y nosotros haremos lo que corresponde”, señaló el político.

Aseguró que estas acciones no quedarán de manera impune, por lo que su equipo de abogados prepara la denuncia correspondiente para que se aplique todo el peso de la ley a los infractores materiales, pero sobre todo a los autores intelectuales. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.