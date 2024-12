Incrementan Alergias por Humedad y Calor

*Afecta Principalmente a Niños.

Tapachula, Chiapas; 21 de Mayo de 2024.- Es importante recalcar a la población, que en este momento se ha registrado un aumento de humedad en el ambiente, además del calor, y por ello se han estado presentado problemas relacionados a la alergia, en este caso la rinitis, los cuales no deben confundirse con las molestias de tipo respiratorio.

Así lo consideró Jorge de los Reyes Herrera, de la Asociación de Médicos Generales, quien señaló que la rinitis es un trastorno que afecta la mucosa nasal, provocando inflamación y síntomas como estornudos, picor, congestión, y secreciones nasales. Existen varios tipos de rinitis, siendo la alérgica la más común.

En entrevista con el rotativo El Orbe, añadió que, en el caso particular de niños, los cuadros gripales están relacionados a problemas de tipo viral, por lo que se recomienda no automedicarse así como tampoco caer en el uso y abuso del consumo de antibióticos.

Indicó que, con el aumento de la humedad, en ocasiones los niños amanecen estornudando, o con escurrimiento nasal. Pero si se observa el escurrimiento, si no es de color verdoso, entonces quiere decir que no corresponde a alguna infección.

Asimismo, manifestó que cualquier duda, ante cualquier cuadro que se pudiera pensar que es de tipo respiratorio se debe acudir a la unidad de salud más cercana para ser valorado por un médico y que se determine si el problema es de origen alérgico o si es de algún tipo infeccioso, bien sea bacteriano o viral.

Insistió en que los síntomas más frecuentes son los estornudos, el escurrimiento nasal, ojos llorosos, y en algunos casos la presencia de tos húmeda. En estos casos, recomendó acudir a la unidad de salud y mantener bien hidratado al paciente. EL ORBE/Nelson Bautista