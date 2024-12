Proliferan Drenajes Azolvados en Vida Mejor

*Denuncia Ciudadanía.

Tapachula, Chiapas; 29 de Mayo de 2024.- En el boulevard que va al fraccionamiento Vida Mejor existe un drenaje que está colapsado y como consecuencia, las aguas negras que se esparcen han provocado una gran contaminación, afectando a quienes viven cerca, pero principalmente a los niños que van al kínder Primero de Mayo y a la primaria Vicente Guerrero.

La señora Isabel Citalán Martínez, habitante de ese lugar, al ser entrevistada por el rotativo El Orbe señaló que el pasado martes era un río de aguas negras el que corría por esa calle, lo que despide fétidos olores, tanto que no se soporta estar en esa zona de la colonia, además del alto grado de contaminación que provoca.

Apuntó que esa contaminación del medio ambiente, en un momento dado va a causar estragos en la salud de los niños, quienes, para llegar a sus centros educativos tienen que pasar por donde está el drenaje colapsado, así como tienen que andar brincando para no caer en las partes encharcadas.



La entrevistada denunció que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap) ya tiene conocimiento de esa falla, y en ocasiones han enviado a trabajadores a tratar de resolver el problema, pero lo dejan a medias y al otro día es lo mismo.Por otro lado, resulta que donde está vaciando el drenaje hacia la calle está descubierto, y eso puede ser causa de algún accidente, sobre todo porque a veces los niños por ir jugando no se dan cuenta del peligro y pueden caer, por lo que urgente que las autoridades manden a acordonar el área y pongan señalización para evitar algún accidente.Manifestó que ahora que los candidatos andan en campaña, visitan las colonias y piden el apoyo para que el 2 de Junio se vote por ellos, sin embargo, cuando ya llegan al poder se olvidan por completo.Agregó que no es posible que las autoridades municipales no puedan atender este problema, el cual perjudica a un gran número de habitantes y que, además, puede ser causa de que muchas personas se enfermen debido a la gran contaminación que provoca. EL ORBE/Nelson Bautista