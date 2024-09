Colonos Piden Rehabilitación de Calles

* En Pésimas Condiciones la 6ª. Avenida Norte.

Tapachula, Chiapas; 7 de Junio de 2024.- La 6ª. Avenida Norte, en la colonia “5 de Febrero”, al norte de la Ciudad de Tapachula, está en pésimas condiciones desde hace ya muchos meses, tanto así que más parece un camino de terracería y no una calle pavimentada.

Así lo aseguró el señor Rodolfo González, vecino de este lugar, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que se trata de una avenida muy importante, pues por ahí transita tanta gente, especialmente niños y jóvenes que van a los centros educativos ubicados en ese sector.

Explicó que aparte de un Preescolar, también están ubicadas ahí la Escuela Normal “Fray Matías de Córdova”, así como la Escuela Primaria “República de Cuba”, entre 31ª. y 35ª. Calle Poniente, además de tantos negocios que hacen que haya afluencia en el tránsito de personas y de vehículos.

Sin embargo, tanto la 6ª. Avenida Norte como calles adyacentes, no han sido atendidas por la autoridad municipal, no obstante que se trata de vías y de una colonia que prácticamente están en el centro de la Ciudad, pero además, uno de los asentamientos más antiguos de Tapachula.

Dichas calles y avenidas, ya tiene mucho tiempo en que fueron asfaltadas y por lo mismo, hoy parecen caminos rurales, con hoyancos por todos lados y que por lo mismo constituyen un alto riesgo para todas las personas que transitan por esa zona de la ciudad.

En el caso de la 6ª.a Avenida Norte, dijo que a partir de que empezaron a arreglar la 8ª. Avenida Norte, desviaron la circulación de vehículos a la 6ª. Norte, y fue entonces cuando se acabó de descomponer esta vialidad, por el paso de tanto vehículo, especialmente pesados.

El entrevistado agregó que son ya varios trienios administrativos municipales que no han hecho nada por componer estas calles y avenidas, por lo que esperan que ahora que Yamil Melgar Bravo fue reconocido como alcalde electo, luego que tome posesión del cargo se fije en dicha colonia, para que atienda las necesidades que hay en esa populosa demarcación. EL ORBE/Nelson Bautista