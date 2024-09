Se Desploma Venta de Pollo en el “San Juan”

*Por Altos Costos del Producto.

Tapachula, Chiapas 14 de junio de 2024.- Definitivamente, la venta de pollo y de artículos en general, en el mercado San Juan, están bajísimas, tanto así que, a la mitad y el fin de mes, no parece que fuera quincena por los pocos consumidores que llegan a ese centro de abasto.

Así lo dio a conocer la señora, Elsa Sánchez Aguilar, presidenta de la Asociación de Polleras adheridas a la CNOP, quien aseguró que una de las principales causas es que los insumos han subido muchísimo de precio, como son los alimentos, el maíz, lo que obliga a los criadores o introductores a elevar el precio del producto.

En entrevista con el rotativo El Orbe, dijo que la construcción del puente a desnivel en la 17ª. Calle Poniente, interrumpió la vialidad, y eso es motivo para que los consumidores no vayan al mercado San Juan por las dificultades que hay para ingresar a ese centro de abasto, donde el caos vial agobia.



1 de 3

De igual forma, indicó que ahora que ya está la temporada de lluvias, en los últimos días ha estado lloviendo desde muy temprano, y no deja que los consumidores vayan con toda confianza a hacer sus compras a los mercados, por el temor a empaparse y pescar un resfriado.Como consecuencia de lo anterior, comentó que las vendedoras de pollo experimentan muchas pérdidas económicas, ya que no alcanzan a vender en el día todo el producto, y lo que les sobra, se pierde porque no es apto para guardar en refrigeración por ser de fácil descomposición.En cuanto a los precios, mencionó que, para su gusto, está caro el pollo, el cual cuesta alrededor de 180 a 200 pesos, y en el caso del gallo, la unidad llega a costar hasta 240 pesos. Una pechuga, cuesta 120 a 130 pesos. Imagínense, dijo, para una familia numerosa, cuánto tendrían que comprar.La entrevistada invitó a los medios a hacer una visita al mercado San Juan o a cualquier otro centro de abasto, para que se den cuenta que están desolados. Muy poquísimos clientes, lo que demuestra, también, la falta de circulante y que ya se perdió el poder adquisitivo. EL ORBE/Nelson Bautista