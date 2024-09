Locatarios del Mercado “Guadalupe” Denuncian Abandono de Autoridades

*No hay Ventas por Falta de Promoción.

Tapachula, Chiapas 14 de Junio del 2024.- Locatarios del mercado Guadalupe, ubicado en la Colonia Indeco Cebadilla, en los limites con el Fraccionamiento Nuevo Mundo 2, al sur de la ciudad de Tapachula, denunciaron que han sido abandonados a su surte, y ninguna autoridad los ha querido apoyar con la promoción de este centro de abastos.

Lo anterior fue dado a conocer por Mario Moreno Sánchez, tablajero y locatario del mercado en mención, quien explicó que este inmueble fue remodelado gracias al apoyo de las autoridades del sexenio anterior, aunque la obra la concluyeron las actuales autoridades federales, ya que fue un proyecto que se bajó a través de la SEDATU.



Sin embargo, debido a todo este proceso, perdieron muchos clientes, y en la actualidad les urge que las autoridades los apoyen con la promoción de este centro de abastos, en donde la población puede encontrar una gran variedad de productos.Cuestionado sobre si tiene alguna propuesta al respecto, dijo que las autoridades podrían programar en este espacio algunos eventos, para darle promoción al mercado, ya que el problema inflacionario también les ha pegado mucho.“Muchos toman como punto de referencia el apoyo que les da el gobierno federal, dicen, a mí me apoyan, nunca me habían apoyado, me apoyan con tres mil pesos, sí, pero 3 mil pesos, si hacemos cuenta son 100 pesos diarios, pero sube la medicina, la canasta básica, ya no digamos, un pollo cuanto te costaba, antes 120 o 140 pesos, ahora esta en 200 pesos”, comentó.Agregó que la gran mayoría de los comerciantes de este mercado reportan que sus ventas han bajado hasta un 60%, pero es debido a la inflación, todos los productos han subido desproporcionadamente y también por la falta de promoción de este lugar, ya que muchos ni saben que existe. EL ORBE/ JC.