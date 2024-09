Cambio Climático Afecta Cosecha de Mango en el Soconusco

*Aunado a las Plagas.

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio del 2024.- En la región del Soconusco los productores de mango Ataulfo, ya no solo tienen que enfrentar plagas en sus plantaciones, ahora también se han visto afectados por la proliferación del “mango niño” en las parcelas, y reciben esa denominación porque la fruta ya no crece, y eso representa pérdidas económicas para quienes se dedican a esta actividad.

Lo anterior fue dado a conocer por el Presidente del Sistema Producto Mango Estatal, Pablo Torres Antonio, al manifestar que los productores analizan y revisar cada vez más sus parcelas, notando que el cambio climático les está afectando, ya no tanto las plagas, sino la variación de calor, frío y lluvias.

Ese descontrol, dijo, en ocasiones no le encuentran cuál es la problemática, sin embargo han observado que la floración, en vez de desarrollarse y convertirse en una fruta, se queda en mango niño. Es decir, la fruta no desarrolla.

“Esto está afectado mucho a Tapachula, que brota mucho mango niño. Los municipios que cosechan Ataúlfo es, por decir, empieza de aquí de Pijijiapan, Tonalá, empieza desde allá de Tonalá, Pijijapan, Mapastepec, Acapetahua, Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Huixtla una partecita, de ahí Huehuetán huertas grandísimas, y Tapachula. Acapetahua es una zona que da mango a primera temporada, Acapetahua, Mapastepec, Acacoyagua, Villa Comaltitlán y Escuintla, cinco municipios que empezamos a sacar fruta en diciembre, son las partes que tienen mucho niño”, explicó.

El dirigente de los mangueros señaló que hay preocupación en el sector debido a esta situación, la cual se le atribuye al cambio climático.

Aclaró que esta situación no le podría atribuir como una plaga, y se ha descubierto que es debido a muchas circunstancias, como los cambios de temperatura, deficiencias en la tierra, entre otras situaciones.

Cuestionado sobre qué tanto les ha afectado esta situación, Pablo Torres Antonio reconoció que hay casos en donde hasta el 80%, en plantaciones que producen en el mes de diciembre, y vuelven a florear en el mes de Febrero y Marzo, y en vez de que la fruta se convierta en mango bueno, se queda en mango niño. Es por eso que le atribuyen esta situación al cambio climático. EL ORBE/JC