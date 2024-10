Grupos de Colonos se Disputan la Propiedad del Predio Santa Teresa

* Nadie Tiene Posesión Legal de la Propiedad.

Tapachula, Chiapas; 5 de Julio de 2024.- En tremendo lío se encuentran habitantes del predio Santa Teresa, ya que han conformado cuatro grupos y cada uno de ellos dice tener documentos que avalan la propiedad, y resulta que nadie tiene la razón.

Por un lado, la llamada Asociación Civil 3 Marzo, mostró escrituras en la Delegación de Gobierno del Estado, donde supuestamente los acredita como propietarios del predio en el cual se asentó la colonia 3 de Marzo, desde hace 8 años.

Sin embargo, los integrantes del grupo Santa Teresa, que también habita en el mismo predio, desconoce y no dan crédito a la escritura presentada a los medios de comunicación y entregada a la Delegación de Gobierno por parte de la asociación antes mencionada.

Lo anterior lo dio a conocer Carlos Escobar, representante del grupo Santa Teresa, quien mostró un certificado de libertad o gravamen, en el cual establece que el predio Santa Teresa se encuentra a nombre de una institución bancaria; por lo tanto, nadie puede tener escrituras.

Subrayó que hasta que no exista una cancelación de la hipoteca, el predio no se puede escriturar. Además, nunca fueron notificados. Así como la asociación civil 3 de Marzo únicamente agrupa a 100 personas, mientras que en el del predio Santa Teresa existen 1,200 lotes; entonces, es una muestra de que esas supuestas escrituras son falsas.

Agregó que es urgente que las autoridades de gobierno intervengan y den solución a este conflicto social que tiene 8 años y ha dejado varios enfrentamientos, pues hasta el momento por interés de grupos, incluidos funcionarios que no permiten que estas personas tengan escrituras de su patrimonio. EL ORBE/Nelson Bautista