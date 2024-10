Denuncian Excesivos Cobros en Recibos del COAPATAP

*A Pesar de que Varias Colonias Carecen de Agua Potable.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio de 2024.- Usuarios del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula se quejan de los excesivos cobros que realiza el organismo operador de agua, a través de los recibos que ya reparte su personal. Por lo que exigen que se corrijan los montos que vienen en dichos recibos.

Un caso de ellos fue con el señor Aníbal Enrique Núñez Mejía, Secretario de la Agrupación PROCENTRO, quien dijo que normalmente paga entre 90 a cien pesos, pero que en el último recibo la cuota aparecía de poco más de mil pesos, lo cual resultaba sumamente exagerado.

Entrevistado por el rotativo El Orbe, indicó que se tuvo que presentar a las oficinas del Coapatap para la aclaración correspondiente, donde por fortuna, fue atendido excelentemente, y allí se enteró que la falla estuvo en la toma de lectura del medidor.



Luego de agradecer la atención y reconocer que en Coapatap también hay trabajadores atentos, indicó que donde están mal es en el sistema operativo, ya que recientemente los tuvieron sin agua durante cinco días.Explicó que al pasar por donde ejecutan una obra, ahí le dijeron que los mismos trabajadores tuvieron que cerrar la llave de paso, ya que una pieza que iban a cambiar no existía en el almacén y se tenía que esperar unos días.Apuntó que por sentido común, debieron haber cerrado la llave de paso hasta el momento en que iban a cambiar la pieza dañada no días antes como lo hicieron, porque dejaron sin el servicio del vital líquido a muchos usuarios.Por otra parte, pidió a quienes realizan ese trabajo, que pongan más atención y responsabilidad, porque por culpa de una mala lectura se desatan tantos problemas y pérdida de tiempo para el usuario que tiene que andar haciendo aclaraciones.Agregó que su caso no es el único sino a muchos de sus conocidos también les está llegando el cobro del suministro de agua potable muy elevado. Por eso pidió a la dependencia encargada ponga a personas capaz de realizar bien su trabajo. EL ORBE/Nelson Bautista