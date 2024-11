Transportistas Piden Respetar Acuerdos Entre Cooperativas

*Se Oponen a la Ampliación de Rutas .

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio del 2024.- Concesionarios del transporte público adheridos a diversas cooperativas, dieron a conocer que es importante que se respeten los acuerdos que tomaron en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez de no ampliar más las rutas del transporte colectivo, posterior al concesionamiento ya autorizado por las autoridades de la entidad.

En entrevista, Joaquín Morales Díaz, representante de Cinco Sociedades Cooperativas del Libramiento Sur, reconoció que Tapachula siempre ha sido conflictivo en el tema del transporte colectivo, sin embargo, a pesar de ello llegaron a un acuerdo, en donde estuvo el Subsecretario del Transporte en el Departamento de Autorizaciones, junto con Abraham Téllez Romero, en donde se hizo un pacto de civilidad y amistad, para que hubiera un concesionamiento para todo el municipio de Tapachula y municipios aledaños.

Sin embargo dijo, por ahí saben que quieren meter 20 unidades más al Libramiento Sur de la ruta 54 y 53, lo cual, reiteró, no se puede, “desde ahorita le hago mención a través de este medio, nosotros hicimos un pacto allá, donde ya no va a haber ningún aumento más a nuestra ruta, porque ya nosotros hicimos el pacto junto con Abraham Téllez Romero y su servidor y hay un acuerdo en la Secretaría de Movilidad y Transporte, por lo tanto, los rumores que se escuchan por acá quedan nulos, y si lo hicieran va a haber una desestabilización social con respecto a esa ruta”, advirtió.

Joaquín Morales Díaz apuntó que en este momento son en total, en la ruta en mención, 34 unidades colectivas las que dan el servicio, por lo que insistió que no se pude aumentar. Porque ya no sería factible, esa ruta prácticamente moriría.

Manifestó que esta ruta no es como la de Laureles, 5 de Febrero o Fovissste, en donde los concesionarios se atreven a pedir hasta dos mil 300 Pesos diarios. En esa ruta, comentó, apenas llegan a los 800 Pesos diarios todo el día.

Finalmente, reconoció la disposición de las autoridades estatales y de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que se pusieran de acuerdo junto con todos los transportistas, en una reunión que tuvieron en Tuxtla Gutiérrez, para que se diera la oferta de concesiones en Tapachula. EL ORBE/ JC