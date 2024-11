INCAFE se Declara Incompetente Para Atender Afectaciones por Sequía

*Lamentan Productores del Aromático Grano.

Tapachula, Chiapas 26 de Julio del 2024.- Productores de café de diferentes municipios de la región del Soconusco manifestaron que insistirán ante las autoridades federales y estatales para que se atiendan las afectaciones por sequía, en el ciclo productivo de Noviembre y Diciembre del 2023, así como del periodo de Enero-Abril del presente año.

Lo anterior fue dado a conocer por Isai García Trujillo representante de productores afectados, quien sostuvo una reunión de trabajo con todos los representantes de las comunidades productoras de café siniestradas por la sequía pasada, en donde se dio a conocer que el Instituto del Café en la entidad se declaró incompetente para atender la problemática.

Ante esa situación dijo no les queda más que insistir para que sean atendidos, por lo que en breve tocarán puertas ante la Comisión Nacional del Agua, y todas las Presidencias Municipales en donde hay productores afectados.

Destacó que en total son un promedio de 10 mil productores de café en la región del soconusco afectados, algunos en mayor otros en menor medida.

“Pero queremos advertir que, si no se atiende la problemática, si no se le da las herramientas necesarias para resarcir el daño que ha tenido este cultivo en la zona, se van a tener problemas graduales con el cambio climático, además de las afectaciones serias a la economía de los productores”, subrayó.

García Trujillo apuntó que con mucha anticipación solicitaron que se hicieran las verificaciones de las afectaciones, ya que en los municipios afectados por la intensa sequía, se tuvo perdidas de hasta el 80%.

Entrevistado por aparte, Ismael Gómez Cornel también representante de los productores afectados, advirtió que el golpe a la economía de los productores del aromatico grano en la región es devastador.

Por lo que es importante que las autoridades atiendan este tema, porque la cafeticultora genera divisas, genera empleo y da movimiento a la economía regional y estatal.

Manifestó que para el próximo ciclo de la cosecha 2024-2025 se tendrá una afectación muy grande, porque no se tendrá producción.

Agregó que los productores están buscando todos los canales de apoyo con todas las instancias de gobierno para generar las mesas de trabajo necesarias, para atender el tema. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.