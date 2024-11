Aguas Negras por Drenaje Colapsado Contaminan en Colinas del Rey

Pobladores Exigen al Ayuntamiento de Tapachula que Arregle el Problema.

Tapachula, Chiapas 3 de Agosto del 2024.- Habitantes de Colinas del Rey, colonia ubicada al nororiente de la ciudad de Tapachula, denunciaron que existe un drenaje al aire libre que provoca un gran foco de contaminación, lo cual afecta a cientos de familias de esta localidad.

Lo anterior fue denunciado por Octavio Juárez López, vecino de la calle Varones con Luis XIV, quien refirió que desde hace varios meses solicitaron el apoyo de las autoridades municipales de esta ciudad, que todavía preside, Panfila Soto, sin embargo, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta positiva.



“Todo el tiempo ha estado así el agua del drenaje, como río parece, quién sabe si lo vayan a arreglar, unos dicen que van a meter tubería, hasta ahí, y otros dicen que lo van a componer, pero no lo van a arreglar, la calle no la van a arreglar, y eso afecta a toda la población”, denunció.El vecino de esta colonia también expuso que el sistema de drenaje se taponea constantemente en la parte norte de la colonia, lo cual provoca encharcamientos de aguas negras y los olores son insoportables, incluso las familias ya no pueden tomar sus alimentos en horarios de comida, ya que es muy molesto.Agregó que según versiones de funcionarios del Ayuntamiento se comprometieron a arreglar los desperfectos en el drenaje posterior al proceso electoral. Sin embargo, hasta el momento no se han aparecido. EL ORBE/ Mesa de Redacción.