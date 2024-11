Ayuntamiento de Tapachula no se Preocupa por el Problema de la Basura

*Esquinas de la Ciudad Convertidas en Basureros al Aire Libre.

Tapachula, Chiapas 4 de Agosto de 2024.- Las autoridades del Ayuntamiento de Tapachula siguen sin hacer nada por resolver el problema de la basura, lo cual ha generado un gran problema de contaminación que afecta a la población en general.

Armando de León, ciudadano tapachulteco, fue quien manifestó lo anterior, al tiempo de agregar que tal parece que los trabajadores municipales que realizan la recolección de basura, no se dan abasto, además de que no cuentan con todos los camiones recolectores por estar descompuestos varios de ellos.

En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que la falta de recolección de la basura causa de que en todas las esquinas del centro de la ciudad y de la mayoría de las colonias, estén los montones de basura, lo que lamentablemente deja ver una ciudad sucia.



Apuntó que dejar basura en las calles es parte de la cultura que se practica no solo en Tapachula, sino en muchas partes, pero que, en el caso de esta ciudad, una parte de esa suciedad es originada por los migrantes que se han apropiado del centro de la localidad. Lamentablemente, dijo, esos tiraderos de basura contaminan el medio ambiente y son causa de enfermedades en los adultos mayores y en los niños, principalmente.Destacó que el tema de la basura es un aspecto muy importante, el cual no debe quedar solo en la responsabilidad de las autoridades, sino que también los ciudadanos deben participar en lo que les corresponde, no tirando desperdicios en cualquier parte porque eso produce una contaminación total.Agregó que las autoridades deben hacer lo que les corresponde, a modo de que se resuelva este problema, ya que a esta ciudad llegan visitantes tanto nacionales como extranjeros, quienes merecen hoy por hoy un buen trato y encontrar una ciudad limpia y ordena, no que solo ven una ciudad con un centro lleno de suciedad. EL ORBE/Nelson Bautista