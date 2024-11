Papelerías de la Ciudad Están Listas Para el Regreso a Clases

*Ofrecen útiles Escolares a Buenos Precios.

Tapachula, Chiapas 5 de Agosto de 2024.- Los empresarios dedicados a la venta de toda clase de papelería e insumos para que los niños y jóvenes regresen a clases, dijeron estar preparados y listos para atender la demanda del ciclo escolar 2024-2025.

En entrevista con el rotativo El Orbe, así lo dio a conocer el joven Daniel Cortés Reséndiz, encargado de la papelería “Conchita”, quien aseguró que ya tienen lo básico como son cuadernos, libretas, lápices, lapiceros, sacapuntas, tijeras, borradores, y juegos geométricos, entre otros.

Aclaró que ellos están preparados para atender la lista de útiles escolares que piden en cada una de las escuelas en el inicio de ciclo escolar, además de que hicieron preparativos con otro tipo de material, pues de repente piden un material nuevo o que no lo tienen de momento, pero lo piden a los proveedores para satisfacer la demanda.

Asimismo, señaló que, aunque en el negocio a su cargo no es librería, de todos modos, procuran tener a la venta algunos libros, de los más comunes y que vienen en las listas, con tal de apoyar a los padres de familia para que no anden buscando por todas partes.

Por otro lado, comentó que durante la pasada pandemia del Covid, los precios de materiales de escuelas se dispararon, pero que a partir del año pasado empezaron a venir a la baja, con precios más accesibles para los padres de familia.

De igual forma, manifestó que en las listas, por cada alumno a veces hasta alcanzan las doce libretas, entre rayas, doble raya, cuadros, y que en estos casos, al menos en el negocio a su cargo, logran aplicar importantes descuentos al considerar la compra como de mayoreo.

El entrevistado añadió que mucha gente cree que en época de regreso a clases, los comerciantes le suben demasiado a los precios de los útiles escolares, pero que no es así.

Es cierto, dijo, como todo negocio se tienen que generar ganancias, pero en su caso, procuran no aprovecharse de ello, por lo que pidió a los padres de familia, hacer siempre un chequeo de precios en las diversas papelerías. EL ORBE/Nelson Bautista