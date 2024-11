Por Abandono y Falta de Mantenimiento Cae Poste de Telmex en la 28ª Oriente

Otros postes se mantienen en la misma situación en diversas colonias de la ciudad.

Tapachula, Chiapas 8 de Agosto de 2024.- Un poste de madera de Telmex representa un riesgo latente para la población transeúnte y para los automovilistas que transitan sobre la 28 calle oriente esquina con 5ª privada sur en la colonia Benito Juárez de Tapachula, el cual se quebró y se encuentra suspendido en el aire, detenido por el cableado de telefonía.

De acuerdo al reporte de vecinos, dicho poste, de aproximadamente 5 metros de altura, de la noche a la mañana amaneció casi en el suelo, apenas sostenido por el mismo cableado.

La señora Estela Torres, vecina de la colonia Benito Juárez, dijo no hay señas de impacto por algún vehículo, simplemente, el poste se partió en dos, debido al deterioro que ha tenido con el paso de los años.



Aunque los vecinos ya hicieron el reporte a Telmex, la empresa todavía no llega a quitar dicho poste. Mientras tanto, los autos grandes que transitan por la zona, pasan muy cerca de los cables y del mismo poste de madera, el cual en cualquier momento puede caer y ocasionar una afectación a la población que transita por el lugar.El temor de los vecinos es que, a la mínima provocación, como un viento fuerte o un sismo, este pueda caer y ocasionar un accidente fatal, ya sea para conductores o para quienes caminan sobre esta calle. Lamentablemente la empresa no atiende este problema.Cabe hacer mención, que la empresa Teléfonos de México (Telmex), constante mente es denunciada por sus usuarios, por otorgar un pésimo servicio, no solo en Tapachula, sino en muchas poblaciones del país, donde no se preocupa por mejorar su infraestructura. EL ORBE/Nelson Bautista