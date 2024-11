Necesario que el INM Aplique la Ley a Extranjeros

*Se Quedan Deambulando en las Calles o Delinquiendo.

Tapachula, Chiapas 11 de Agosto del 2024.- Algunos migrantes de diversas nacionalidades que llegan a la ciudad de Tapachula, terminan deambulando por calles y avenida de esta ciudad fronteriza, en donde las corporaciones de seguridad se dicen imposibilitadas para detenerlos o aplicarles la ley, con el argumento de que padecen de sus facultades mentales.

Son diversos casos los que se han presentado en esta localidad, de personas extranjeras que incurren en diversos delitos, entre ellos de origen Haitiano, Rusos, Chinos, de países Africanos, Centroamericanos, entre otras nacionalidades, quienes también han sido abandonados por sus familiares y amigos con los que viajaban.

Lamentablemente, muchas de estas personas presentan vicios y adicciones, lo cual incrementan durante su estancia en esta localidad, por lo que desarrollan una actitud agresiva. Sin embargo, por increíble que parezca, ninguna autoridad o corporación policiaca los puede detener, a pesar de que también han cometido algunos delitos, como robos, abuso de confianza y lesiones.

El argumento para no aplicarles la ley, es que estas personas padecen de sus facultades mentales. Y por lo tanto, “se vuelven intocables”, dejando en estado de indefensión a la población originaria de esta región.

Recientemente se dio el caso de un ciudadano ruso, quien golpeo a un elemento de seguridad privada, y a una empleada de un restaurante el pasado fin de semana, por lo que fue detenido por la policía municipal.

Debido a esa situación los agredidos acudieron a interponer su denuncia ante la autoridad competente, sin embargo, en menos de 24 horas el infractor ya estaba libre. Ya que, a decir de los agentes municipales, se trataba de una persona que padecía de sus facultades mentales.

Los agraviados también solicitaron el apoyo del INM, sin embargo, los elementos de dicha dependencia también les manifestaron que prácticamente no podían hacer nada. Con el mismo argumento, que el migrante de origen ruso, está mal de sus facultades mentales.

Ante esta situación, los agraviados hacen un llamado a las autoridades competentes, porque no es posible que no se le aplique la ley a estas personas migrantes, quienes cometen todo tipo de delitos, bajo la influencia de alguna sustancia toxica. EL ORBE/ Mesa de Redacción.