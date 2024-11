Daremos Continuidad a las Obras de Desarrollo: Claudia Sheinbaum

*Reitera Impulso a Proyectos Carreteros.

Tepic, Nayarit; 11 de Agosto de 2024.- “Vamos a seguir con obras de desarrollo’’, destacó Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México durante la presentación de ‘’Proyectos Prioritarios y de Infraestructura de Nayarit’’, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde reiteró su compromiso para impulsar obras de movilidad, carreteras, así como de turismo para dar continuar al desarrollo de este estado.

“Aquí me quiero comprometer con ustedes porque hace poco nos vimos con el doctor Navarro y otros gobernadores y gobernadoras, por lo menos, les voy a decir: Vamos a construir la carretera Las Varas-San Blas, vamos a seguir con la construcción’’.

“Me comprometí la última vez que estuvimos aquí en Tepic, -aquí está su Presidenta Municipal-, a construir el libramiento ferroviario de Tepic; también el Puente Federación que queda hacia el sur; y, por supuesto, vamos a seguir con el desarrollo del Puerto Nayarit’’, informó.

Aseguró, que los proyectos que impulsará en este estado, son posibles gracias a que ’’el pueblo de México, el pueblo de Nayarit, decidió continuar con la Transformación’’, la cual, aseveró, es un modelo que busca siempre garantizar el bienestar y los derechos del pueblo de México, lo que seguirá siendo posible gracias al Plan C y al segundo piso de la 4T.

“Hubo un mandato popular, que dijo: ‘¡Vamos por el Plan C!’. Un Plan que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país; que tiene que ver con garantizar todos los programas de bienestar; que tiene que ver con más justicia; que tiene que ver con el bienestar del pueblo de México; y seguir recuperando los derechos del pueblo’’, agregó.

“No me toca, nos toca a todos y a todas, construir el Segundo Piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y eso quiere decir, continuar con los principios; también quiere decir, garantizar todos los Programas de Bienestar’’.

“Quiere decir, como me comprometí al programa de apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad; quiere decir, como me comprometí, a la beca universal a todos los niños y niñas que van en la educación básica: en preescolar, en primaria y en secundaria pública. Quiere decir también que vamos a llevar la salud, a médicos, a enfermeras, a cada uno de los hogares de los adultos mayores de 65 y más’’, puntualizó. Boletín Oficial