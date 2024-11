Urge que el INM Atienda el Tema Migratorio Debido al Incremento de Inseguridad: Colonos

*HABITANTES DE DIVERSAS COLONIAS DENUNCIAN LA INVASIÓN DE VIVIENDAS Y PREDIOS POR PARTE DE EXTRANJEROS.

Tapachula, Chiapas 22 de Agosto del 2024.- Habitantes de diferentes colonias del sur de la ciudad de Tapachula, denunciaron que en las ultimas semanas se ha incrementado el flujo migratorio en esta zona fronteriza, y con ello el clima de inseguridad y de violencia, lo cual ha acabado con la tranquilidad de los tapachultecos.

Los denunciantes, en voz de Luis Alberto Soto, hicieron un llamado al Instituto Nacional de Migración para que asuma su responsabilidad en torno al tema migratorio, ya que no es posible que existan migrantes en esta localidad, con tres o cuatro años en la ciudad, esperando ser atendido para su tramites migratorios.

Lamentablemente dijo que a la población tapachulteca se le esta perjudicando, sobre todo, porque este intenso flujo migratorio, también ha provocado un incremento en la inseguridad, en colonias como solidaridad 2000, Pobres Unidos y colonias aledañas. En donde incluso, los migrantes optan por invadir viviendas que se encuentran desocupadas o abandonadas.

Esta situación insistió, provoca inseguridad, en donde desafortunadamente la gran mayoría de los infractores a la ley son extranjeros.

“Estamos exigiendo al gobierno federal, para que cumpla con la atención que se merece el pueblo de Tapachula, porque la delincuencia se esta incrementando”, subrayó.

Luis Alberto Soto aseguró que no es posible que las autoridades en esta localidad digan que no hay delincuencia, cuando de forma recurrente se está viendo que dejan cuerpos tirados en terrenos baldíos, lo cual preocupa a la población originaria de esta localidad, ya que aquí tienen a sus familias, a sus hijos, y a sus ancianos, que ahora ya no pueden salir a caminar a las calles.

Agregó que por eso hacen un llamado a las autoridades, sobre todo al Instituto Nacional de Migración para que asuma su responsabilidad. EL ORBE/Mesa de Redacción.