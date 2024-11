Apoyos de Programas Sociales no Llegan a Productores

*Cafeticultores Esperan que en el Próximo se le dé un Mayor Impulso al Sector.

Tapachula, Chiapas 24 de Agosto del 2024.- Productores de café en Chiapas, realizarán diversas propuestas a los nuevos miembros del poder legislativo, así como a la nueva Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la finalidad de darle un mejor impulso al aromático grano.

Lo anterior fue dado a conocer por Rigoberto Galindo Velázquez, Presidente del Sistema Producto Café Chiapas, quien explicó que el planteamiento es diverso, hay varios puntos a tratar con las nuevas autoridades.

Y es que como productores ellos manejaban un padrón, y sabían cuántos productores tenían a nivel nacional, pero actualmente Bienestar con las políticas públicas, empezó a hacer un nuevo padrón.

El problema dijo es que los apoyos no llegan a los verdaderos productores. Y puso como ejemplo, los apoyos del fertilizante, en donde les llega “7 mil 300 pesos” por productor, pero de manera desorganizada. Y es por eso que a muchos productores no les llega el beneficio, pero si le llega a gente que no produce café, por lo que se le está planteando a las autoridades “un nuevo padrón de productores y hectáreas con café.



El también productor de café, dio a conocer que otro planteamiento para los nuevos diputados federales es la “ley para la cafeticultura mexicana”, algo que está muy avanzado y trabajado, gracias al apoyo del entonces Senador, Eduardo Ramírez y hoy gobernador electo de Chiapas.Otra propuesta que también quieren exponer con las próximas autoridades son “las compensaciones ficales”, por la baja de precios, ya que antes tenían la cobertura de precios.Así como el fortalecimiento de las cooperativas y las organizaciones comercializadoras, el financiamiento, ya que anteriormente estaba la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo y desafortunadamente hace dos años cerraron esa banca, y esa favorecía a los productores, porque los intereses que cobraban eran del 9 al 11% anual de intereses. Ahora no, tienen el problema que, si hay financiamientos, pero de más del 18% que tienen que pagar de intereses.Agregó que son diversos temas que tendrán que trabajar con las próximas autoridades. EL ORBE/ JC.