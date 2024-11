Precio del Gas LP se Mantendrá Estable Hasta Finales del Año

*Empresarios Garantizan Abasto en la Región.

Tapachula, Chiapas 24 de Agosto del 2024.- El precio del gal LP se mantendrá estable, hasta finales del presente año, dio a conocer en entrevista el empresario Antonio Damiano Gregonis, Director General del Grupo Damigas, quien explicó que esto se debe a la estabilidad que ha tenido el precio del dólar.

De igual forma destacó que hay estabilidad en los precios internacionales de este producto, sobre todo en el mercado de Month Belviu de Texas, que es el que se consume en nuestro país.

“Si hacemos una regresión hacia dos, o tres años atrás, estamos más o menos en los mismos niveles, y no se prevé que haya cambios significativos en el precio, recordemos siempre que en verano es un poquito más barato, porque en verano la demanda de gas disminuye en Estados Unidos, sobra gas, entonces viene a México y nos sale más barato, y en invierno hay más demanda de gas en Estados Unidos, le suben el precio, y a nosotros nos pega un poquito”, comentó.

Cuestionado sobre el abasto de este producto, el empresario tapachulteco manifestó que este tema es un reto, sobre todo porque en ocasiones PEMEX no se da abasto, por lo que los empresarios distribuidores tienen que andar buscando otras fuentes. Sin embargo, a pesar de ello esperan que para finales de año el abasto también este asegurado.

De igual forma comentó que el flujo migratorio, o la población flotante, no representa una variante importante en el consumo de gas en esta localidad. Ya que estamos en una zona tropical, por lo que no se prevé alguna contingencia al respecto.

Recordó que Pemex produce menos del 50% de lo que se consume en México, y la mitad de lo que vende la paraestatal, lo compran en el extranjero, entonces ellos también dependen de los precios internacionales, y ellos cuando hay un incremento en el precio internacional, pues se lo transfieren al distribuidor, y pues en ese mismo sentido se transfiere también hacia el consumidor.

Damiano Gregonis agregó que en esta región de la costa se tiene un consumo promedio de gas LP, entre 4 mil y 5 mil toneladas mensuales, aproximadamente. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.