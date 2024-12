Preocupa el Incremento del Delito de Trata en la Frontera Sur

* Afirma Presidenta de Brigada Callejera.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto del 2024.- El delito de trata ha ido cambiando su modo de operar y se ha incrementado un 30% en México, ya que antes era a través del enamoramiento, sin embargo ahora hay falsas promesas de empleo de modelos, de trabajar en restaurantes y que terminan en un bar, en una cantina, en el table, en la calle o en departamentos, cuando son menores de edad.

Lo anterior fue dado a conocer por Elvira Madrid Romero, Presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer M.A.C., quien explicó que las redes de trata vienen también desde sus países de origen, que van haciendo alianzas con otros países, lo cual hace más difícil que la víctima puede salir de este entorno, en donde cada vez las matan con más violencia, no solamente es trata, si no feminicidios de muchas de ellas que a veces la familia no saben dónde están, si están vivas si murieron o qué pasó con ellas.

“Tenemos una visita de la Coordinadora de la alianza global contra la trata de mujeres, que está en Tailandia, y está conformada con 120 organizaciones y grupos, pues que hacemos este trabajo de ir viendo cómo están las redes de trata y combatirla, que cada vez es mucho más difícil”, comentó.



1 de 1

Reconoció que zonas en donde hay un intenso flujo migratorio, como en la frontera sur de México, complica la situación para combatir ese delito, ya que los delincuentes se aprovechan de las personas que van en busca del sueño americano.La entrevistada reconoció que en Tapachula también se encuentran las pandillas transnacionales conocidas como “maras”, que se dedican a cobrar extorsiones, conocidas como cobro por derecho de piso. Preciso que hay grupos delictivos que vienen de Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Perú. Mientras que las pandillas Maras viene procedentes de El Salvador, Honduras y todo Centroamericana.El problema de trata es muy complejo, destacó, en donde los grupos delictivos también trasladan a las mujeres a otros países, en donde el idioma se vuelve un problema y no pueden salir tan fácil.El delito de trata ha aumentado mucho, en donde también se da la explotación laboral. Y aquí en Tapachula con todas las fincas, de plátano, mango, en ocasiones son negocios de funcionarios, y a los trabajadores no se les da ni las condiciones mínimas para trabajar, señaló.Al ser cuestionada sobre los grupos que son más vulnerables a este delito, Elvira Madrid Romero subrayó que el 75% de las víctimas de trata son mujeres, principalmente de Honduras, Guatemala, Nicaragua; de Venezuela y Colombia, así como de Cuba.De igual forma, refirió que México no es un país que esté en guerra, sin embargo, hay 130 mil personas desaparecidas, hay muchas fosas de cuerpos.La delincuencia organizada no solo controla el tránsito de la droga, también el tráfico de personas, la trata de personas, la extorsión y los secuestros. EL ORBE/ JC