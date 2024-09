Padres de Familia Denuncian a Maestro que no Llega a Trabajar

*En la Primaria “Tomás Isasi” de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 11 de Septiembre del 2024.- Padres de familia de la escuela primaria urbana “Tomas Isasi”, en esta Ciudad, se manifestaron en las afueras de la institución educativa con pancartas para exigir a las autoridades educativas, la destitución de un maestro que no llega a trabajar, y que presuntamente tiene problemas de alcoholismo.

Lo anterior se desprende de la entrevista con la tesorera de tercer grado grupo A de dicha institución educativa, Brenda Osorio, quien explicó que el maestro que les asignaron este año, solamente se ha presentado cuatro días a trabajar desde que inició el presente ciclo escolar, y actualmente no tiene información de él ni respuesta de las autoridades educativas en dicho centro escolar.

“El maestro trae un problema de alcoholismo, el año pasado igual los alumnos que están ahorita en quinto grado, tuvieron ese mismo maestro y tuvieron esa misma problemática. Pero no solamente esa es nuestra angustia, porque nuestros niños igual ahorita no están teniendo una clase tal cual como debe de ser, entonces hemos metido escritos, está supervisión, también ya levantamos firmas aquí con el maestro, porque la verdad queremos ahora sí la destitución”, denunció.



1 de 3

Acompañada de varios padres de familia, apuntó que los únicos cuatro días que se presentó el docente, nunca dijo cómo iban a trabajar y mantiene una actitud apática. Así como presumen que por el mismo problema de adicción que trae, también les habla golpeado a los estudiantes.Comentó que ya habían escuchado versiones de otros papas, en el ciclo escolar anterior, de la problemática que existe con este docente.Los inconformes, que son 24 padres de familia del 3er grado grupo A, acordaron cooperar 50 Pesos semanales para pagar un maestro sustituto, y debido a esta situación “cuatro padres de familia ya decidieron sacar a sus hijos de esta escuela primaria”.Los inconformes, piden a la Secretaría de Educación Pública en el Estado que intervenga para que cambien a dicho maestros, ya que está repercutiendo en la educación de los alumnos, así como está manchando la imagen de esta institución educativa. EL ORBE/ JC.