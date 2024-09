“Funcionarios” de CFE Piden 30 Mil Pesos por Cambiar Poste en Ejido San Carlos

*Denuncia el Juez Auxiliar de la Comunidad.

Tapachula, Chiapas; 14 de Septiembre del 2024.- Habitantes de diversas comunidades de la zona rural media alta del municipio de Tapachula, denunciaron que presuntos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les pretenden cobrar “30 mil Pesos” por cambiar un poste de madera dañado, en la comunidad de San Carlos.

Lo anterior se desprende de la denuncia pública que realizó el Juez Auxiliar de dicha comunidad, Gerónimo Pérez Paz, quien explicó que desde el año 2023 han venido solicitando la reparación de un poste de manera que se pudrió, propiedad de la CFE.



Sin embargo, por más oficios y solicitudes que han hecho no les hacen caso. En las oficinas de la Comisión les reciben y les sellan los documentos, pero no acuden a la comunidad a reparar los desperfectos, lo cual provoca constantes apagones sobre todo en la presente temporada de lluvias.Para colmo de males, dijo el denunciante, al acudir a las oficinas de la CFE platicó con un ingeniero quien le manifestó que, sí tenían postes para hacer la reparación, pero tenía que cooperar la comunidad la cantidad de “30 mil Pesos”, recurso económico que no tienen, ya que son familias de escasos recursos económicos.Ante tal situación tendrán que acudir a otras instancias, porque como usuarios de la Comisión Federal siempre pagan el servicio, no se los regalan.El poste dañado afecta a diversas comunidades, entre ellas San Carlos, Nueva Esperanza, San Antonio y Santa Elena, sostuvo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros