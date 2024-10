Niegan Acceso a Subdirectora de Secundaria en Ejido El Edén

*Por Presunto Mal Manejo de Recursos.

Tapachula, Chiapas; 2 de Octubre de 2024.- Un grupo de personas integrantes del Comité de Padres y Madres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 24, del ejido El Edén, se plantaron frente a la institución y no permitieron el ingreso de la subdirectora Laura Elena Jiménez A., de quien piden su destitución.

Fue la señora Blanca de León Espinosa, presidenta del comité, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, dio a conocer que los padres de familia de la secundaria referida, tomaron esa decisión, debido a que ninguna autoridad educativa quiere tomar cartas en este asunto.

Explicó que apenas recientemente se enteraron que la escuela recibe cuatro mil quinientos Pesos mensuales por parte del programa “Sembrando Vida”, porque su parcela escolar fue tomada en cuenta en el programa.

Sin embargo, jamás han sabido dónde han empleado ese dinero, cuyo recurso es manejado, supuestamente, por Laura Elena Jiménez A.

Asimismo, comentó que la Subdirectora es señalada por el mal manejo de otros recursos económicos provenientes de la venta de miel, leña y fichas para saldo,esta situación ha llevado a los padres de familia a tomar una postura firme, responsabilizando también a los Jefes de Zona y Sector, quienes supuestamente, intentan encubrir a la Subdirectora y se niegan a sancionarla por sus acciones.

La entrevistada afirmó que ya fueron a Tuxtla Gutiérrez para denunciar estos hechos, pero tal parece que el jefe del Departamento Escolar, en Tuxtla Gutiérrez, profesor Walter Sarmiento T. no quiere tomar cartas en el asunto, sino al contrario, los acusó de que los padres de familia no tienen ningún derecho de correr a algún maestro.

Añadió que la escuela tiene muchas necesidades que deben ser atendidas, por lo cual, dijo, ya no permitirán que la Subdirectora siga haciendo mal uso de los recursos de la institución, al tiempo de asegurar que están dispuestos a mantener la protesta hasta que se tomen medidas concretas.

Agregó que los padres de familia han dejado claro que su lucha es por el bienestar de sus hijos y por un futuro mejor para la educación en su localidad. La espera de respuestas y acciones efectivas por parte de las autoridades educativas es ahora más apremiante que nunca. EL ORBE/Nelson Bautista