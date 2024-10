Se Recrudece la Extorsión y Abusos en Contra de Migrantes: Iglesia Católica

*Conmemoran Semana del Migrante y del Refugiado en Tapachula.

Tapachula, Chiapas 2 de Octubre del 2024.- La frontera sur de México, siempre ha sido complicada, ya que los migrantes siempre han sufrido extorsión, y son presa fácil para el tema de trata de persona, sin embargo, en la actualidad, la problemática se ha recrudecido por la presencia de diversos grupos delictivos, dio a conocer el Padre César Augusto Cañaveral Pérez.

Por otra parte dio a conocer que desde el pasado domingo, la iglesia católica conmemora la “semana del migrante y el refugiado” en la ciudad de Tapachula, como parte de una jornada a la que invita el Papa Francisco, con el lema: “Dios camina con su pueblo”.

Cañaveral Pérez es el responsable de la Dimensión Pastoral de Movilidad Humana y del Albergue Diocesano Belén, quien explicó que el pueblo migrante siempre ha caminado junto a ellos, buscando siempre el famoso ideal “sueño americano”. Pero también buscando resguardar sus vidas por la violencia generada en sus países de origen.

Por ello dijo, como iglesia, piden lo siguiente para los migrantes: 1.- El respeto a la vida de nuestros hermanos migrantes y refugiados en todas sus dimensiones.

2.- El respeto a su dignidad de personas y no a las violaciones a sus derechos.

3.- El no rechazo, racismo, discriminación y xenofobia hacia los migrantes y refugiados.

4.- Que no se abuse de su situación de vulnerabilidad e inseguridad, como extorsiones en el camino por la violencia organizada y de autoridades locales, estatales y nacionales. (como son la policía municipal, policía estatal, guardia nacional y migración).

5.- Que el transporte público, no cometan abusos en el incremento de los pasajes.

6.- Que se establezcan puentes de humanidad y fraternidad, y no muros de rechazo y violencia.

7.- Que las fronteras sur y norte de México, sean lugares de encuentros y no de miedos y desesperación por personas que se benefician de ellos.

8.- Que en los tramos de la frontera a Tapachula sean informados para no ser interceptados por grupos delincuenciales.

9.- Que sus trámites con migración y la COMAR sean de manera ordenada y no a largo tiempo.

10.- Que los tres niveles de gobierno se acerquen y a poyen a los albergues que ya están establecidos para la atención y acompañamiento a los migrantes y refugiados.

Agregó que las actividades son diversas por parte de la iglesia, como parte de esta jornada, la que concluyen el próximo domingo. EL ORBE/ JC.