Enfrentamiento Entre el Ejército y Presuntos “Polleros” Deja 6 Migrantes Muertos y 10 Lesionados

*En Villa Comaltitlán.

Villa Comaltitlán, Chiapas; 02 de Octubre.- Seis muertos y diez lesionados es el saldo de una balacera entre soldados y presuntos traficantes de humanos, cuando estos últimos dispararon en contra del personal militar, los que repelieron la agresión de la que fueron objeto.

Sobre el tramo carretero Villa Comaltitlán – Huixtla,aproximadamente las 20:50 horas de este pasado martes 1 de octubre,personal del Ejército Mexicano realizaba su recorrido preventivo y disuasivo, cuando detectaron una camioneta tipo pick up que iba a exceso de velocidad y a punto estuvo de toparse de frente contra las unidades militares, por lo cual el conductor de la camioneta realizó maniobras de reversa para evadir a las autoridades y regresar por el camino donde circulaban.

Esta pick up era seguida por dos camionetas de redila tipo ganadera,las cuales se tienen identificadas que son ocupadaspor los grupos delictivos dedicados al tráfico de indocumentados.

Los soldados dijeron que escucharon detonaciones de arma de fuegolas cuales fueron dirigidas hacia ellos,ya que los presuntos polleros intentaban amedrentarlos con disparos, pero dos soldados repelieron el ataquelogrando detener una de las camionetas de redila, y al acercarse los elementos militares tuvieron a la vista 33 migrantes de diferentes nacionalidades, de quienes supieron después que provenían de Egipto, Nepal, Cuba, India, Pakistán,además de ciudadanos árabes,de los cuales cuatro habían fallecido en el lugar, y doce indocumentados se encontraban lesionados; aparte 17 indocumentados más se encontraban ilesos.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional del Municipio de Huixtla donde quedaron ingresados, pero desafortunadamente, momentos después personal de Trabajo Social del Hospital informó que dos de ellos habían fallecido al no soportar la gravedad de sus lesiones,dejando un total de seis migrantes fallecidos, mientras que los lesionados y los ilesosfueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

Por su parte, los dos militares que repelieron la agresión de parte de los presuntos pollerosfueron asegurados por sus mismos compañerospara ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República,para que esta autoridad realice las diligencias correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional estableció coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se mantengan en contacto con las Embajadas correspondientes de las personas que fallecieron y por los 27 migrantes asegurados, para que sus familiares, mediante su respectiva Embajada, realicen la identificación de los cuerpos y puedan ser repatriados a su país de origen.

Las personas fallecidas fueron trasladados al SEMEFO para les realizarán la necropsia de ley. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda