Pueblos Mágicos Han Resultado Afectados por Inseguridad en Chiapas

*Turistas Optan por Otros Visitar Otros Destinos.

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre del 2024.- “La inseguridad existe en algunas zonas de Chiapas, de México y en distintas partes del mundo. Por eso ahora tenemos que ser turistas más responsables, tenemos que investigar bien a los lugares que deseamos visitar, porque así están las condiciones”, aseguró en entrevista Virginia Sánchez, Presidenta Nacional de Comités de Pueblo Mágicos.

Reconoció que debido a temas de inseguridad, se ha afectado a pueblos mágicos de Chiapas,sin embargo, ella como operadora y promotora para visitar la entidad, siempre hace la aclaración que no es en todo el Estado.



1 de 3

“A mí me han hecho muchas entrevistas, y me dicen ‘oye, cómo invitas a la gente a Chiapas si hay inseguridad’, yo voy a decirles lo mismo que les respondo, la inseguridad está en Chiapas, en México y en el mundo, y el que no quiera ver visiones, que no salga de noche, por eso digo, hay que ser turistas responsables, al lugar a donde vamos hay que investigar y eso nos pasa, cuando vamos fuera de México, investigamos qué hacer, cómo hacerle”, comentó.Cuestionada sobre el impacto que ha tenido la inseguridad en la entidad, reconoció que lo vivieron en las pasadas vacaciones de verano, en donde se resintió la poca afluencia de turistas. Como ejemplo puso a Chiapa de Corzo, que es a donde le ha tocado estar.Hay reportes de varios Pueblos Mágicos a nivel nacional, en la red que tienen, que han sido afectados por el tema de la inseguridad,como Zacatecas, que tiene muchos pueblos mágicos y ha resentido esta problemática.Finalmente, pidió a las autoridades de todos los niveles de Gobierno que incrementen la seguridad en las carreteras y en los diferentes destinos turísticos, sobre todo en las noches, que es cuando la población se siente más vulnerable. EL ORBE/ JC