Campesinos Lamentan Presencia de Plagas en Zona Agrícola del Soconusco

*Dificultan a Diversos Cultivos.

Tuxtla Chico, Chiapas; 3 de Octubre de 2024.- La aparición de más plagas que afectan a diversos cultivos, hace que la producción en el campo sea cada más difícil para las familias que todavía subsisten de esta actividad. dio a conocer el productor de la Segunda Sección de Guillén del Municipio de Tuxtla Chico, José Dolores Tercero Reyes.

Otra situación que ha golpeado a los verdaderos productores es la falta de apoyos de parte de las autoridades, dijo.

La campesinada lucha a diario para poder mantener sus cultivos,como es el caso del cacao, que en la actualidad está siendo afectada por la plaga conocida como “la monilia”, señaló, un hongo que aparece por el exceso de humedad en las plantaciones.



1 de 3

Comentó que la mancha negra todavía se puede combatir en los frutos, sin embargo, la monilia no, es la muerte segura para las mazorcas de cacao.“En el verano se riega mucho el polvo, y entre más tiempo ya no se pueden salvar los frutos, porque unos podamos el cacao y otros no, entonces donde no podan el cacao, eso nos vuelve a repetir la Monilia de regreso a nuestro cacao”, expuso.Por otra parte, dio a conocer que en los cultivos de maíz también tienen plagas, y hay una que se come el cogollo de la milpa, y otra plaga que se come la raíz, lo cual provoca que se vayan secando las matas, a pesar de que ya estén un poco grandes. Eso representa pérdidas para los productores del campo.Por ello piden el apoyo de las autoridades, para que volteen a ver al sector productivo de esta región del Soconusco, indicó. EL ORBE/ JC