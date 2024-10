Crece el Número de Colonias Irregulares en Tapachula

* Pseudolíderes Invasores de Terrenos los más Beneficiados.

Tapachula, Chiapas; 11 de Octubre de 2024.- Desde hace ya muchos años en Tapachula han aparecido cientos de colonias, las cuales son producto de irregularidades en la tenencia de la tierra, pero también la mayoría de ellas es como consecuencia de las invasiones de terrenos.

Quienes han sido los “ganones” son personas conocidas como “seudolíderes” quienes, amafiados con algunas autoridades se han posesionado de varios predios, los cuales luego lotifican y venden al mejor postor, casi siempre, personas necesitadas de una vivienda.

Eso ha acarreado como consecuencia que haya disputas entre colonos, incluso han llegado a las agresiones azuzados por los seudolíderes quienes se amparan del apoyo y visto bueno por parte de algunos funcionarios que tienen como propietarios de lotes.

Sobre este asunto, el representante del Movimiento 33 Soconusco, Martiniano Reyes Palacios, indicó que esto de las invasiones se ha convertido en un modo de vivir de los seudolíderes y gestores que se aprovechan de la necesidad de las familias para tener un patrimonio, y las defraudan.

Añadió que esas personas se enriquecen a costillas de la necesidad de la gente y del erario público municipal y federal, porque ellos controlan los pagos por los servicios, incluso tienen el poder de decidir qué obra puede llegar a la colonia o fraccionamiento y hasta quién la realiza.

Asimismo, dijo que el derecho universal al agua potable y el acceso a la luz eléctrica, los supuestos líderes lo convierten en un negocio pues el que paga y se alinea tiene acceso al servicio; incluso obligan a la gente que manejan para manifestarse y luego no los toman en cuenta.

Por ello, agregó, es urgente realizar un censo real de las colonias irregulares en Tapachula y a esas ofrecerles regularizar su patrimonio, para acabar con los falsos gestores quienes se aprovechan de las familias.

No se puede hablar de desarrollo del municipio de Tapachula cuando no existe un crecimiento de la población ordenado, señaló.

No se puede proyectar a la Ciudad como la capital económica de Chiapas cuando existen conflictos de tenencia de la tierra, gente en ejidos y colonias que no tienen certeza jurídica de su patrimonio, cuando existe mucha irregularidad. EL ORBE/Nelson Bautista