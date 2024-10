Maestros Exigen Mayor Atención en el ISSSTECH

*Aseguran que les Deben la Caja de Ahorro.

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre de 2024.- En las distintas regiones donde opera el servicio del ISSSTECH, los maestros chiapanecos se han topado con falta de medicamentos y con algunas situaciones que hablan de falta de estudios por carecer de médicos especialistas.

El profesor David Guzmán, secretario de la Contraloría al interior de la Sección 40 del SNTE, así lo manifestó, al tiempo de asegurar que lo anterior se debe a la falta de presupuesto por parte de las autoridades.

Dijo que es necesario exigir una mejor atención en todos los hospitales por parte del ISSTECH, a los más de 30 mil maestros chiapanecos que requieren de seguridad social.

De igual forma, se refirió al adeudo que se tiene ante la caja de ahorros, una situación que han estado exigiendo y que seguirán pugnando porque se les cubra ese recurso.



Aclaró que en total, les deben más de cien millones de pesos, aclarando que, aunque las autoridades salientes dicen que no dejan deudas en este sector, el entrevistado manifestó tener sus dudas al respecto.Apuntó que desde el sexenio pasado, las autoridades debieron cubrir ese adeudo ante la Sección 40, pero no lo hicieron, y han dejado el paquete al nuevo gobierno de Eduardo Ramírez.Agregó que el total de adeudos del gobierno con los maestros chiapanecos, no puede quedar olvidado, ya que esos recursos ya fueron descontados de la nómina de los maestros en su oportunidad. Es decir, es un derecho que legítimamente les pertenece. EL ORBE/Nelson Bautista