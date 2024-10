Pide Sector Comercial Orden al Flujo Migratorio en Tapachula

*Usan Espacios Públicos Como Baños y Dormitorios.

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre de 2024.- Un verdadero viacrucis es el que sufren tanto los dueños de negocios como los empleados de los mismos en el Centro de la ciudad, ya que algunos migrantes se comportan de manera grosera y además son los culpables de tanta suciedad.

Lizbeth Martínez, empleada de Importadora Alvi, dijo que los clientes mexicanos ya no llegan al negocio porque los migrantes ocupan las banquetas y las entradas mismas a los negocios, y cuando les piden que desocupen o que dejen pasar se molestan.

En entrevista con el rotativo El Orbe, consideró que tal vez esa sea una de las causas por las cuales ya no llegan de compras al Centro de la ciudad los hermanos guatemaltecos, para no tener que lidiar con los migrantes.



Por otro lado, la entrevistada comentó que los migrantes, al no tener donde pernoctar, se quedan en las banquetas, pero el problema es que hacen sus necesidades fisiológicas, muchas veces en las puertas de los negocios.Señaló que normalmente, los empleados de los negocios son quienes tienen que dedicarse a la limpieza de la calle y de las banquetas frente a las tiendas donde laboran, lo que resulta totalmente incómodo.La entrevistada apuntó que en ocasiones cuentan con el apoyo de los inspectores de Servicios Públicos, quienes hasta tienen discutir con los migrantes ante la negativa de éstos en desocupar algunas áreas.Por eso, la entrevistada pidió a las autoridades migratorias o a quien corresponde, que agilicen los trámites de asilo o aval para que los migrantes puedan continuar pronto su camino al norte del país. EL ORBE/Nelson Bautista