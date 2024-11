Se Incrementan los Accidentes de Motocicletas en Tapachula: SAE

La principal causa es la falta de precaución entre la población que maneja los vehículos de dos ruedas.

Tapachula, Chiapas; 2 de Noviembre del 2024.- El grupo de emergencias SAE dio a conocer que en ocasiones por día atienden de cinco a diez accidentes provocados por motociclistas en la ciudad de Tapachula, en donde la falta de precaución y el consumo de bebidas embriagantes son las causas más comunes que originan los percances.

Lo anterior fue dado a conocer por Paola Gómez, Voluntaria de Grupo de Servicios Auxiliares de Emergencias SAE, quien explicó que por ello se recomienda a la población que utiliza motocicletas como medio de transporte que extreme precauciones, además de que siempre deben de portar sus equipos de protección, como el casco.



Entrevistada mientras realizaba acciones de vigilancia en los panteones de la localidad, dijo que las personas involucradas en los accidentes de motocicletas, el 65% son hombres, y el restantes son mujeres.“Es porque la población que tiene motocicleta no toma en cuenta su equipo de protección personal, ya sea un casco, rodilleras, no las llevan y no lo toman en cuenta”, subrayó.Destacó que el incremento de accidentes en los vehículos de dos ruedas se ha percibido a partir del mes de Mayo del presente año a la fecha. En donde lamentablemente en ocasiones hay decesos aunque reconoció que la gran mayoría son traslados a hospitales por lesiones múltiples.Cuestionada sobre los incidentes que se han presentado durante las festividades de Día de Muertos, manifestó que por el momento sólo hay incidentes menores. EL ORBE/ JC.