Se Desploma la Venta de Pollo Fresco en Mercados y Tianguis de la Ciudad

Comerciantes aseguran que de 100 pollos, solo logran vender 40 o 35 al día.

Tapachula, Chiapas; 13 de Noviembre del 2024.- La economía en la región de la frontera sur se encuentra contraída, lo cual también ha provocado que se desplome la venta de diversos productos alimenticios, como “el pollo fresco” en los principales centros de abasto de la ciudad de Tapachula.

Según cálculos entre los comerciantes, las ventas bajaron hasta un 60%, algo que no había sucedido en años anteriores.

Al respecto, Nelly Álvarez Pérez, comerciante de pollos en esta localidad manifestó que la situación por la que atraviesan es muy difícil. No hay circulante, y los comercios establecidos están experimentando las bajas ventas.

“Todo el año las ventas han estado muy bajas. Esperamos que a fin de año se mueva un poquito, pues primeramente Dios así sea, pero sí ha estado demasiado bajo”, subrayó.

La comerciante manifestó que desde la pandemia generada por los contagios masivos de Covid no habían experimentado esta difícil situación.

De igual forma dio a conocer que, se han visto en la necesidad de evitar comprar mucho producto. Ya que, en la actualidad de 100 pollos, solo logran vender 35 o 40, lo cual refleja la difícil situación económica que se está viviendo en esta zona del país.

Otro tema que ha impactado en la falta de movilidad económica dijo, es que muchos productos de la canasta básica han venido aumentando de precio, por lo que las familias ya no compran lo mismo que antes.

Cuestionada sobre si les beneficia la llega de miles de migrantes a esta ciudad, manifestó que solamente en algunos giros comerciales. En su caso reconoció que del total de sus ventas, un 30% son de origen extranjero.

Apuntó que el pollo fresco grande, se está comercializando en 180 pesos, aunque hay otros lugares en que se encuentra más caro.

Subrayó que en pollería Nelly, han hecho el esfuerzo de mantener los precios, así como hay de varios tamaños de pollo, con el objetivo de adaptarse a la necesidad del cliente.

Agregó que esperan que para el próximo mes de diciembre se recuperen las ventas, aunque con muchas reservas por la difícil situación económica. Pero aseguro que no pierden la fe en que así sea. EL ORBE/ JC.