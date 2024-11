Promueven la Prevención Contra la Diabetes Población Debe Realizarse Chequeos Permanentes

* En el Marco del Día Mundial de la Enfermedad.

Tapachula, Chiapas; 14 de noviembre de 2024.- La diabetes es un problema metabólico caracterizado por el aumento de la glucosa en la sangre; su forma de diagnosticarla es a través de algunas pruebas de laboratorio, explicó el médico Jorge de los Reyes Herrera, encargado del programa “Manejo Integral del Programa Diabetes por Etapas”.

En el marco de la celebración del ”Día Mundial de la Diabetes”, el facultativo señaló que el programa apenas empezó en la clínica del ISSSTE y no se puede hablar de una cifra exacta de casos en virtud de que no todos los pacientes acuden periódicamente a sus citas de consulta, y eso hace que no se puedan incluir en el programa.

Aceptó que hay unos cien registros, pero que están divididos: la mitad de pacientes como controlados, y la otra mitad, no controlados, lo cual es determinado por el estudio denominado: hemoglobina glicosilada.

Aclaró que quienes tienen hemoglobina glicosilada con valor menor de 7, forman parte del grupo controlados, y en el otro grupo aparecen quienes tienen valores mayores a 7.

Explicó que asimismo, en el grupo de: controlados, los vuelven a dividir en dos grupos: controlados sin complicaciones, y el otro es: controlados, pero que ya tienen un tipo de complicación.

Apuntó que en el caso de los descontrolados, lo que más ven son los casos de quienes padecen enfermedades renales, y en segundo término, los casos de quienes tienen problemas de neuropatía por diabetes, lo cual va de la mano con la aparición de lo que se le llama: pie diabético.

A mayor tiempo de tener diagnosticada la enfermedad, es mayor la posibilidad del desarrollo de complicaciones. La norma dice que una vez hecho el diagnóstico, a los diez años puede sobrevenir la complicación.

El problema en este caso, dijo, es que cuando le diagnostican la enfermedad a alguna persona, antes ya pasaron de uno a cuatro o hasta cinco años.

Por eso, dijo, en este Día Mundial de la Diabetes, se promueve su prevención. EL ORBE/Nelson Bautista