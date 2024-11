Denuncia Bomberos de Tapachula Llamadas Falsas de Auxilio

*La Población Reporta Falsos Connatos de Incendio.

Tapachula, Chiapas; 15 de Noviembre del 2024.- Los bomberos de la ciudad de Tapachula denunciaron que en las últimas semanas han atendidos reportes falsos de conatos de incendios en diversos negocios y domicilios particulares, lo cual les genera un desgaste innecesario, ya que tienen que movilizar unidades y personal.

Lo anterior fue dado a conocer por elemento de los tragahumos en esta Ciudad, Roberto Carrillo, quien explicó que esta problemática se genera debido a que las empresas fumigadoras no reportan a las autoridades que van a realizar sus actividades al 911, para evitar esas llamadas de auxilio entre la población, las cuales resultan “falsas”.

Esto, dijo, les genera muchos problemas, ya que también pierden tiempo, y obviamente, en ese momento se puede generar una llamada de auxilio real, en donde verdaderamente se necesite del apoyo de los bomberos.

Algunas empresas fumigadoras, para el control de plagas, realizan la fumigación, y el humo que emite esta actividad es blanco, y se realiza en el interior de comercios o domicilios a puerta cerrada, lo cual genera la confusión entre vecinos y la misma población.

“En esta semana tuvimos aproximadamente como unos 10 reportes, en esta semana, siempre los reportes de las fumigaciones, ni la autoridad tiene conocimiento, nosotros llegamos y resulta que no, que mandaron a fumigar, pero no avisan, o sea, ni el 911 está informado ni Protección Civil, nadie, o sea, aquí debe haber una coordinación en ese tipo de cosas con las empresas fumigadoras”, expuso.

Finalmente, hizo un llamado a las empresas fumigadoras para que se coordinen con las autoridades, con tal de evitar generar alarma y falsas llamadas de auxilio a los cuerpos de emergencia como los bomberos. EL ORBE/ JC