Denuncian Migrantes Presunto Hostigamiento de Elementos del INM

*Ofrecen Trasladarlos a Otros Estados Pero los Abandonan en el Camino.

Pijijiapan, Chiapas; 27 de Noviembre del 2024.- Migrantes de diversas nacionalidades que conforman una caravana que desde el pasado 20 de Noviembre recorren la Costa de Chiapas, y en este momento se encuentran descansando en el municipio de Pijijiapan, denunciaron que están siendo objeto de hostigamiento por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes los quieren obligar a subirse a autobuses con la promesa de que los llevarán a la Ciudad de México.

Lo anterior fue dado a conocer por el migrante de origen venezolano, de nombre José “N” quien dijo que a toda hora y en cada parada que hace el contingente para descansar en esta región, los agentes migratorios les insisten a las familias extranjeras que usen el servicio de transporte que les están ofreciendo.

Sin embargo -dijo- es un engaño, ya que otros de sus compañeros que iban en caravana en el estado de Oaxaca, se subieron a los autobuses, pero los fueron a dejar a Acapulco, Morelia e incluso a Cancún, en donde han quedado abandonados, sin papeles, y sin la regularización migratoria que les prometieron.

Debido a esa situación, los miembros de esta caravana que en los próximos días esperan salir de territorio chiapaneco, piden el apoyo de organismo defensores de los derechos de los migrantes. Ya que el hostigamiento y el acoso de los agentes migratorios es mucho.



Los migrantes aseguran que esta situación se da un contexto de presión internacional de EU al gobierno mexicano, para que no los deje transitar por territorio mexicano. Por lo que quieren a como dé lugar, desmantelar esta caravana.El escenario es de una crisis humanitaria en la frontera sur de México, en donde las caravanas de migrantes no han parado de recorrer esta región costa de Chiapas, desde que inició el presente sexenio federal encabezado por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.PRESENTAN DENUNCIA ANTE CNDHSobre estos hechos de presunto hostigamiento, el activista y director del Centro de Dignificación Humana A.C. Luis Rey García Villagrán presentó una denuncia a la CNDH con folio No. 2024/139879 por la presunta agresión y hostigamiento del Personal del Instituto Nacional de Migración INM contra los extranjeros integrantes de la caravana que salió de Tapachula y descansan en el municipio de Pijijiapan.Por otra parte, se dio a conocer que esta caravana de migrantes, donde viajan personas de Honduras, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y de África, reiniciará su caminata por la madrugada de este jueves, con rumbo a Tonalá ya que esperan salir de territorio chiapaneco el próximo lunes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.